الحشد يعين قائدا جديدا لعمليات بغداد (وثيقة)

2020/11/29 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، أمرا بتعيين "حسين عبد العباس هليل" قائدا لعمليات بغداد في الهيئة.

وجاء في وثيقة صادرة من رئاسة الهيئة، اطلع عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) انه "لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات المخولة الينا قررنا الاتي:

اولا- تعيين حسين عبد العباس هليل على ملاك هيئتنا.

ثانيا - يتولى حسين عبد العباس هليل منصب قائد عمليات بغداد".

A.Sh

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