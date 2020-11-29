الخارجية النيابية: التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر لا تزال قائمة

2020/11/29 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، ان التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني لا تزال قائمة.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “التحقيقات باغتيال المهندس وسيلماني لا مجال لتسويفها او التغافل عنها كون الامر يخص سيادة البلاد”، لافتا الى ان “تلك التحقيقات مستمرة وستصل الى نتائج دقيقة خلال الفترة القادمة”.

واضاف ان “الحكومة ملزمة باقامة دعوى دولية تجاه الولايات المتحدة الامريكية لانتهاكها السيادة وقتلها قادة النصر”، مبينا ان “الوجود الامريكي في العراق منتهك للسيادة وليس داعم لامن البلاد”.

واكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مهدي تقي امرلي ، في وقت سابق، أن لجنته ستضغط على الحكومة من اجل إرسال التقرير الخاص باغتيال قادة النصر إلى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.



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