القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة بينهم اثنين بالقتل في بغداد

2020/11/29 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاحد، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة بينهم اثنين بالقتل.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال ال(٢٤) ساعة الماضية”.

واوضحت أن “الممارسات الامنية تضمنت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٥ ق.ع ضمن مكتبي مكافحة اجرام المنصور وحي العامل، في حين تمكنت المفارز من تنفيذ أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومنازل سكنية، ومتهمين آخرين بالتزوير وبالنصب والاحتيال ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور وبغداد الجديدة والكرادة والتاجي والقدس والبياع والكاظمية وابي غريب والمحمودية والصالحية وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٥٦ ، ٤٥٠ ، ٢٨٩ ، ٢٩٨ ق.ع”.

وتابعت انه “تم القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب والكرامة والحبيبية وفق المادة ٤٤٦، فضلا عن ضبط أربع عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والمدائن، ومكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة”.

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