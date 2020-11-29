مجلس القضاء الاعلى يعقد جلسته الدورية عبر الفيديو كونفرنس

2020/11/29 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الدورية عبر (الفيديو كونفرنس) اليوم الاحد، وتمت مناقشة عدد من المواضيع واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها اهمها :-١.



اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل.٢.وجه المجلس عقد الاجتماعات مع السادة قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية.٣.وجه المجلس دراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية مع زيادة ايام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين.

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