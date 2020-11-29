القضاء يوجه بدراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه

2020/11/29 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن واقتصاد السوق

الورقة البيضاء رغم الجدل البيزنطيني، الذي دار حولها، الا انها ممكن ان نعدّها (من باب التفاؤل الحذر) خارطة طريق لإصلاح اختلالات الاقتصاد العراقي ونافذة للدخول المفترض الى اقتصاد السوق

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