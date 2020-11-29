المالية النيابية تكشف عن توصياتها بشأن الورقة البيضاء

2020/11/29 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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مقرر اللجنة المالية النيابية

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، ان الورقة البيضاء فيها إصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين، فيما كشفت عن التوصيات الخاصة بها التي تتمثل بحزمة من الإصلاحات تتكون من ثلاثة محاور.





وقال مقرر اللجنة المالية النائب، احمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 29 تشرين الثاني 2020، إن "التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية تتمثل بحزمة من الاصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الايرادات وترشيد او تخفيض النفقات والثاني يتعلق باعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق".

وأضاف أن" الورقة البيضاء تحتاج الى ارادة وجرأة وإدارة متخصصة"، مبينا أن " العوائق التي تعترض الورقة البيضاء تتمثل بجوانب سياسية وأمنية واخرى تتعلق بالفساد، كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية تحتاج أكثر من شهر في الأقل، لإقرار الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021".

ر.إ

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