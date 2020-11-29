رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات المقبلة

2020/11/29 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، في لقائين منفصلين كلّاً من النائب محمد شياع السوداني، والنائب خالد المفرجي.

وذكر مكتب صالح، انه “جرى خلال اللقائين بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الاقتصادية في البلد، وأهمية دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين الضرورية المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها والتهدئة وتعزيز الاستقرار الامني، وتوفير كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب”.

وتابع “كما جرى خلال اللقائين، بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، واهمية العمل لتمتين الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إثر تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، وضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في البلد وتوفير فرص العمل”.

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