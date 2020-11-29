قائمة بايرادات ونفقات العراق خلال العام الجاري.. 3 وزارات هي الأعلى انفاقًا

2020/11/29 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشرت وزارة المالية، جدولاً بالأرقام، توضح من خلاله، حجم الانفاق الحكومي، من بداية العام وحتى أيلول الماضي، كما اوضحت ايضاً بالارقام الأيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير الانفاق الشهري منذ بداية عام 2020 ولغاية أيلول الماضي، إن “حجم الانفاق الحكومي، لكل مؤسسات الدولة والمحافظات والاقليم، والوزارات، بلغ اكثر من 51,734 ترليون دينار”.

وأشار الى ان “الموازنة الاجمالية لحكومة اقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار، فيما اشارت الى ان الموازنة الاجمالية لمجلس النواب بلغت 313.6 مليار دينار”.

وبينت ان “الموازنة الإجمالية رئاسة الجمهورية بلغت 30.2 مليار دينار، فيما بلغت الموازنة الاجمالية لمجلس الوزراء 3.24 تريليون دينار”.

ولفت التقرير إلى أن “إنفاق وزارة المالية كان الأعلى 14.3 تريليون دينار وبعدها وزارة الداخلية 8.5 تريليون دينار ومن ثم وزارة الدفاع بمبلغ 5 تريليونات دينار”.

كما نشرت الوزارة ايضاً، تقريراً بالأيرادات النفطية وغير النفطية، ونسبة كل منهما من اجمالي الايرادات للموازنة الجارية والاستثمارية، من بداية العام وحتى أيلول الماضي ايضاً”.

وبحسب التقرير الوزاري، فقد بلغ أجمالي الأيرادات النفطية “35,311، ترليون دينار، وبلغ أجمالي الأيرادات غير النفطية 3,129، ترليون دينار”.

ويشير التقرير الى ان “نسبة ايرادات النفط من أجمالي الأيرادات بلغت 92%، فيما اتت نسبة الأيرادات غير النفطية من أجمالي الأيرادات 8% فقط”.

كما واشارت وزارة المالية، الى ان “المجموع العام لمصروفات الموازنة الاستثمارية، بلغ 1,141 ترليون دينار”.

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