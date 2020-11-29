2020/11/29 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأحد، ان اللجنة المعنية بايجاد المعالجات المتعلقة بمشاريع المستشفيات المتلكئة توصلت الى حلول لاكمالها.

وجاء في بيان لوزارة التخطيط تلقت "الاقتصادنيوز" نسخة منه، أن "وزير التخطيط، خالد بتال النجم ترأس، اجتماعا للجنة الأمر الديواني ٦٣، المعنية بايجاد الحلول والمعالجات المتعلقة بمشاريع المستشفيات المتلكئة، نتيجة وجود مشاكل في ملفاتها التعاقدية".

ونقل البيان عن النجم قوله إن "اللجنة وخلال عدد من الاجتماعات المتواصلة، تمكنت من إيجاد الحلول لعدد من تلك المستشفيات، وهي مستمرة في عملها لحين إنجاز الملف بالكامل".

وتابع، أن "إنجاز عدد من المستشفيات الكبيرة التي تصل سعاتها إلى حوالي ٥٠٠ سرير، فضلا عن احتوائها على مراكز لمعالجة الأورام السرطانية، ومختبرات وأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة جدا، يمثل اضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق، لاسيما في ظل جائحة كوفيد ١٩ ، والحاجة إلى المزيد من الخدمات الصحية".

واوضح أن "اللجنة تعمل الان على معالجة مشاكل مستشفيات (بابل، وكربلاء، وذي قار، وميسان، والبصرة)، وستكون هناك زيارات ميدانية قريبة لهذه المشاريع للوقوف على مشاكلها، ومن ثم معالجتها بما يضمن إنجازها وإدخالها إلى الخدمة، فضلا عن ضمان حقوق الشركات المنفذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: اللجنة الوزارية تتوصل إلى حل لمشكلة المستشفيات المتلكئة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: اللجنة الوزارية تتوصل إلى حل لمشكلة المستشفيات المتلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).