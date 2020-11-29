إعدام أكثر من 10 آلاف طائر بسبب إنفلونزا الطيور في إنجلترا

2020/11/29 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف بؤرة جديدة لعدوى إنفلونزا الطيور في شمال إنجلترا.

وأكدت الحكومة في بيان لها "رصد تفشي إنفلونزا الطيور من سلالة H5N8 خلال تربية الدجاج الرومي في مزرعة واقعة قرب بلدة نورتالتون بمقاطعة شمال يوركشاير".

ولمنع تفشي الوباء فرضت السلطات منطقتي مراقبة مؤقتتين بعرض ثلاثة كيلومترات وعشرة كيلومترات طولا حول المزرعة الموبوءة.

وأشارت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، إلى أنه "من المقرر إعدام 10500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض"، مضيفة أن "المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية ولا يشكل تفشي المرض خطرا على سلامة الغذاء".

ولم تسجل في العالم حتى الآن حالات لإصابة البشر بفيروس H5N8، لكن تفشيه قد يلحق أضرارا ملموسة بقطاع تربية الطيور، فيما تتحور سلالته بسرعة كبيرة.

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