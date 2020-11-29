البرلمان الإيراني يطالب بالانسحاب من الاتفاق النووي

2020/11/29 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، اليوم الأحد، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة التخصيب ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عباسي، في تصريحات لوكالة “خانة ملت” الناطقة باسم البرلمان، “سيتم التركيز على بدء التخصيب بنسبة 20 %، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي”.

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