2020/11/29 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، في لقائين منفصلين كلّاً من النائب محمد شياع السوداني، والنائب خالد المفرجي.

وجرى، خلال اللقائين، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وأهمية دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين الضرورية المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها والتهدئة وتعزيز الاستقرار الأمني، وتوفير كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب.

كما جرى خلال اللقائين، بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، وأهمية العمل لتمتين الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إثر تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، وضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في البلد وتوفير فرص العمل.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).