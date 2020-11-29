إنتهاء اجتماع الاتحاد الوطني مع حركة التغيير

2020/11/29 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى اجتماع الاتحاد الوطني الكوردستاني، مع حركة التغيير، والذي عقد في وقت سابق من اليوم الأحد في منطقة دباشان بمدينة السليمانية.

كان بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي، قد استقبلوا وفدا من حركة التغيير برئاسة عمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير وعدد من القياديين في الحركة.

هذا ومن المقرر ان يصدر في وقت لاحق من اليوم بيان مشترك عن الاجتماع.

PUKmedia خاص‌

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