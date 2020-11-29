خليل: المؤيدون لبقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار لا يمثلون أهالي المنطقة

2020/11/29 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف قائممقام قضاء سنجار محما خليل بعض الجهات التي تطالب ببقاء حزب العمال الكردستاني في المنطقة بأنها لا تمثل أهالي القضاء.

وأكد خليل ان العهد الذي كان فيه حزب العمال قادرا على التسبب بالمشاكل في سنجار قد انتهى على حد تعبيره، لأن أهالي القضاء يرغبون بأن يعم الأمن والاستقرار في مناطقهم، من خلال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين حكومتي بغداد واربيل .

وجاء تصريح خليل تعليقا على قيام العشرات من أهالي المنطقة بتنظيم تظاهرة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني في سنجار، وإطلاق سراح بعض المعتقلين المحسوبين على الحزب.

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