مجلس القضاء يناقش زيادة فترة مشاهدة الطفل المحضون.. ويقرر ترقية قضاة

2020/11/29 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقش مجلس القضاء الأعلى، الأحد، عددا من الملفات، أبرزها ملف مشاهدة الطفل المحضون، وذلك خلال جلسته الدورية عبر "الفيديو كونفرنس".



وذكر بيان لإعلام المجلس، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2020)، أن "مجلس القضاء ناقش عددا من المواضيع واتخذ القرارات المناسبة بخصوصها، اهمها"، مبينا أن "المجلس اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الإدعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل".

وتابع، "كما وجه المجلس عقد الاجتماعات مع قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية".

وأضاف، "ووجه المجلس دراسة إمكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال أيام العطل الرسمية مع زيادة أيام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين".

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