حشد العتبات الدينية يقيم مؤتمره الأول الثلاثاء.. وهذا جدول أعماله

2020/11/29 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يقيم الحشد الشعبي للعتبات الدينية المقدسة، مؤتمره الاول يوم الثلاثاء المقبل.

وسيقام المؤتمر لثلاثا أيام في العتبة العلوية المطهرة {يوم واحد} وفي كربلاء {ليومين} في العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين.

وسيصدر المؤتمر بياناً ختامياً.

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