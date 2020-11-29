القبض على عنصرين كشفا معلومات لداعش عن القوات الامنية في كركوك

2020/11/29 | 15:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على عنصرين قدما معلومات لداعش عن القوات الأمنية في محافظة كركوك.

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