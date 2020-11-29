نائب بالفتح مخاطباً وزارة الخارجية: ماهكذا تورد الابل؟

2020/11/29 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – انتقد النائب عن الفتح حسن سالم، اليوم الاحد، وزارة الخارجية بسبب استنكارها للاستهداف الذي تعرضت اليه السعودية والتي وصفها بالجارة العدوة في حين صمتت ولم تستنكر اغتيال عالم من علماء الجارة المسالمة ايران.وقال سالم في تغريدة، تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”: “شتان بين اثنين جارة معادية (السعودية) وجارة مسالمة (ايران) […]

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