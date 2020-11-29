تحالف سائرون يؤكد عدم وجود تغيير في عدد الدوائر الانتخابية

2020/11/29 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - محمد الطالبي

أكد تحالف سائرون، اليوم الأحد، حسم 90 بالمئة من الأمور الفنية والجغرافية في المناطق المتنازع عليها المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم احتساب عدد الدوائر في قانون الانتخابات، بالاعتماد على كوتة النساء، لكن هناك بعض الأمور فيها تعقيدات وتحتاج إلى تعديلات فنية وجغرافية، مثل قضية سنجار وغيرها من المناطق".

وأكد أن "ما يقارب 90 بالمئة من هذه الامور تم حسمها، والمتبقي منها هو مراعاة الامتداد الجغرافي، وكذلك الامور الفنية في كيفية توزيع الناخبين بين هذه الدوائر الانتخابية"، مؤكداً "عدم وجود تغيير لابعدد الدوائر ولابشكل الدوائر".

وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، في وقت سابق عن تعديل مرتقب لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

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