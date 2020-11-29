2020/11/29 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي، اليوم الأحد، بأنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانونين يلزمان الحكومة برفع نسبة التخصيب ضمن خطوات التحلل من التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي.ونقلت وكالة “خانة ملت” الناطقة بإسم البرلمان الايراني، عن عباسي قوله: “سيتم التركيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار للبرلمان الإيراني يطالب بالانسحاب من الاتفاق النووي المركز الخبري الوطني.

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