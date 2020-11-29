الموارد المائية: الامطار تعزز خزين البلاد وتحسن وضع الاهوار

2020/11/29 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن الأمطار ستعزز الخزين المائي في عموم البلاد، مبينة ان جزء منها سيتم تحويله الى مناطق الاهوار.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وصل الى محافظة واسط للاطلاع الميداني والمباشرة على تسليك مياه الأمطار والسيول، والتقى بمحافظ واسط محمد جميل المياحي".

واوضح البيان، ان "الحمداني قام بجولة ميدانية شملت قضاء بدرة وناحية جصان للاشراف المباشر على تسليك موجة السيول والامطار المتأتية من الجهة الشرقية في كلال ترسخ وكلال بدرة ومراقبة السداد الفيضانية في المناطق الحدودية"، مؤكدا ان "تشكيلات الوزارة في المحافظة قادرة وجاهزة لتصريف مياه الأمطار والسيول بشكل آمن وانسيابي وحسب خطة مدروسة".

واضاف وزير الموارد بحسب البيان، ان "كميات الامطار والسيول سوف تعزز خزين المياه في عموم البلاد وستتم الاستفادة منها وخزنها في المنشآت الخزنية واستخدامها في المواسم اللاحقة لانجاح الخطط الزراعية، فضلا عن تحويل جزء منها الى الاهوار لتحسينها كما ونوعا.

وشدد، على "استمرار استنفار الجهد الآلي والهندسي والفني من ملاكات الوزارة وفي جميع المحافظات وبالتعاون مع الحكومات المحلية لتصريف مياه الامطار والسيول واعتبارها من اولويات عمل الوزارة في الوقت الحاضر".

كما واوعز "بتعزيز جهد اضافي من الحفارات والاليات لتوسيع مجرى كلال بدرة وكلال ترسخ لزيادة استيعاب تصريف مياه السيول فيها".

A.Sh

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