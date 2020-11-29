2020/11/29 | 15:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احسان الشمري: في الذكرى الأولى لإقالة عبد المهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احسان الشمري: في الذكرى الأولى لإقالة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احسان الشمري: في الذكرى الأولى لإقالة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).