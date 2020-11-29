إقليم كردستان يمتنع عن توزيع رواتب الموظفين رغم توفرها من العائدات النفطية

2020/11/29 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في وزارة المالية والاقتصاد أن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية تم جمعها لتأمين صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لكن “موعد صرف الرواتب مرتبط بوصول الـ320 مليار دينار من بغداد”.في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق … Readmore

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