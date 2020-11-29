رجل يبتز طليقته بنشر صورها ويقع بقبضة الشرطة المجتمعية في الانبار

2020/11/29 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني مارسها زوج بحق طليقته وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

وذكر إعلام الشرطة المجتمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن، "الشرطة المجتمعية، استطاعت من مواجهة الطليق المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز، والتي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بجريمته".

وأضافت، أنها، "أجبرته على حذف محتوى الابتزاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بغية عدم تكراره لفعلته مستقبلا، مبينة أن، الطليق قد هدد زوجته بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

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