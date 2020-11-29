زيدان يلتقي رئيس مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي

2020/11/29 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث رئيسا مجلسي القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان و الأمناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان، مساهمة الشبكة في اشراك منتسبي المركز الإعلامي بدورات تطويرية في مجال الإعلام./انتهى7

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