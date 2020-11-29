2020/11/29 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي حدث في الناصرية يوم الجمعة ومن المسؤول عن الاشتباكات وسقوط القتلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعة حزينة في العراق.. ماالذي يحدث في الناصرية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعة حزينة في العراق.. ماالذي يحدث في الناصرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).