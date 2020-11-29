عمار الحكيم يعزي السفير الايراني باستشهاد العالم فخري زادة

2020/11/29 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب السيد عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون عن مواساة العراق قيادة و حكومة وشعبا بسبب الاغتيال الآثم للعالم الإيراني الشهيد فخري زاده، مؤكدا على أهميّة...

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