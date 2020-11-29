شاهد.. مليونية جمعة التحرير تتصدر الوسوم في العراق

2020/11/29 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ "# مليونية_جمعة_التحرير" قائمة الوسوم الاكثر تداولا في العراق، اثر اقامة انصار التيار الصدري صلاة جمعة موحدة وتظاهرة سياسية في ساحة التحر...

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