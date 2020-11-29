2020/11/29 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مفاجآت التاريخ التي تحدث عنها مارك فيرو في كتابه "ألاعيب التاريخ"، صحوة الصين.قبل أن تحل جائحة كورونا التي نشأت هناك، والتي قد تغير الكثير، كانت جميع الانظار تتجه نحو الصين.القوة الاقتصادية الحاضرة للسيطرة على العالم.

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