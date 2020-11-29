بالوثائق.. دور كتلة الاتحاد الوطني بافتتاح جوازات جمجمال

2020/11/29 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاحد، عن شكرها لوزارة الداخلية لتعاونها في استحصال الموافقات الاصولية لاستحداث مكتب للجوازات في قضاء جمجمال.

وقالت الدكتورة جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان جهود حثيثة بذلتها الكتلة من اجل افتتاح مكتب للجوازات في جمجمال معربة عن الشكر الجزيل لوزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة ومديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة.

واضافت: كما انتهز المناسبة بالتهنئة لسكان قضاء جمجمال، مؤكدة ان كتلة الاتحاد الوطني لن تألوا جهدا في سبيل خدمة المواطنين بشكل عام وسكان اقليم كوردستان بالخصوص.

PUKmedia خاص

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