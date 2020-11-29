قيادي في ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بطرد السفير الإماراتي

2020/11/29 | 15:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريردعا القيادي في ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأحد، الحكومة العراقية إلى طرد السفير الإماراتي في بغداد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي، ردًا على منع العراقيين من دخول الإمارات.

وقال البعيجي في بيان، 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "قرار الإمارات الأخير بتعليق فيزة الدخول للعراقيين إلى أراضيها يثير الاستغراب، وهو استهداف لسيادة العراق ومواطنيه".

واعتبر البعيجي، قرار السلطات الإماراتية "مساسًا غير مبرر بسيادة العراق"، داعيًا الحكومة العراقية إلى "التعامل بالمثل وعد البقاء مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت".

ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج "إجراءً غير كاف"، مطالبًا بـ "طرد السفير الإماراتي".

وشدد البعيجي بالقول، "من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا.



لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظًا على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافًا صارخًا لسيادة البلد ومواطنيه".

ونفت وزارة الخارجية، في وقت سابق، تلقي إبلاغ رسمي بإجراءات السلطات الإماراتية حول ما يخص سمات الدخول للمواطنين العراقيين، مؤكدة في بيان أن السفارة العراقية تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة.

وأوقفت الإمارات منح تأشيرات الدخول لمواطني 13 دولة من بينها العراق، لأسباب مجهولة، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز".

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