بريطانيا تدعو إلى خفض التصعيد بشأن اغتيال فخري زادة

2020/11/29 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الخارجية البريطانية إلى خفض التصعيد على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن بريطانيا قلقة من الوضع الحالي في إيران والمنطقة، مشيرا إلى أن بلاده بانتظار الاطلاع على كافة الحقائق بشأن اغتيال الشخصية الرئيسة في البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا تمسك بريطانيا بسيادة القانون الإنساني الدولي المتمثلة بعدم استهداف المدنيين.

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