المالية النيابية تقدم توصياتها بشأن حل الازمة المالية

2020/11/29 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت اللجنة المالية النيابية توصياتها المتمثلة بمجموعة من الإصلاحات من ثلاثة محاور لحل الازمة المالية في البلاد.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن توصيات اللجنة تمثلت بتعظيم الايرادات وترشيد النفقات وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية وإعادة بناء السياسة الاقتصادية العامة للعراق، مبينا أن اللجنة بحاجة إلى أكثر من شهر لإقرار موازنة ألفين وواحد وعشرين.

وأشار إلى أن ورقة الإصلاح البيضاء بحاجة إلى إرادة وجرأة في تنفيذها، عبر تجاوز المشكلات السياسية والأمنية والفساد كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين.

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