أفغانستان: مقتل 30 من عناصر الأمن بهجوم انتحاري في ولاية غزنة

2020/11/29 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثون عنصرا أمنيا أفغانيا بهجوم انتحاري بهجوم انتحاري نفذ بواسطة عجلة ملغمة استهدفت قاعدة للجيش في أطراف عاصمة ولاية غزنة، والتي كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية.

وأكد مدير مستشفى غزنة باز محمد همت وصول ثلاثين جثة وأربعة وعشرين جريحا إلى المستشفى جميعهم من عناصر الأمن، لافتا الى أن الانتحاري قاد مركبة هامفي إلى داخل القاعدة وفجّرها.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم لغاية اللحظة.

ويأتي هجوم غزنة بعد يومين فقط على مقتل أربعة عشر شخصا بتفجيرين في مدينة باميان التاريخية.

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