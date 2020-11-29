2020/11/29 | 16:01 - المصدر: عين العراق

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الأحد 29 نوفمبر 2020 | 03:31 مساءً | عدد القراءات : 21

مجلس القضاء الأعلى يتخذ ثلاث قرارات بشأن ترقية القضاة والحضانة..



تعرف عليها

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، اتخاذ عدة قرارات تتعلق بترقية القضاة وحضانة القاصرين.

وقال اعلام القضاء، في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الدورية عبر (الفيديو كونفرنس) وتمت مناقشة عدد من المواضيع واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها”.

وأضاف، أن أهم القرارات ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل والتوجيه عقد الاجتماعات مع قضاة التحقيق لمناقشة التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع المنعقد مع وفد وزارة الداخلية”.

ووجه المجلس “دراسة امكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال ايام العطل الرسمية مع زيادة ايام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين”.

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