2020/11/29 | 16:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة المالية، جدولاً بالأرقام، توضح من خلاله حجم الانفاق الحكومي، من بداية العام وحتى أيلول الماضي، كما اوضحت ايضاً بالأرقام الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقالت الوزارة في تقرير الانفاق الشهري منذ بداية عام 2020 ولغاية أيلول الماضي، إن “حجم الانفاق الحكومي، لكل مؤسسات الدولة والمحافظات والاقليم، والوزارات، بلغ اكثر من 51,734 ترليون دينار”.

وأشار الى ان “الموازنة الاجمالية لحكومة اقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار فيما اشارت الى ان الموازنة الاجمالية لمجلس النواب بلغت 313.6 مليار دينار”.

وبينت ان “الموازنة الإجمالية لرئاسة الجمهورية بلغت 30.2 مليار دينار، فيما بلغت الموازنة الاجمالية لمجلس الوزراء 3.24 تريليون دينار”.

ولفت التقرير إلى أن “إنفاق وزارة المالية كان الأعلى 14.3 تريليون دينار وبعدها وزارة الداخلية 8.5 تريليون دينار ومن ثم وزارة الدفاع بمبلغ 5 تريليونات دينار”.

كما نشرت الوزارة ايضاً، تقريراً بالإيرادات النفطية وغير النفطية، ونسبة كل منهما من اجمالي الايرادات للموازنة الجارية والاستثمارية، من بداية العام وحتى أيلول الماضي ايضاً”.

وبحسب التقرير الوزاري، فقد بلغ أجمالي الإيرادات النفطية “35,311، ترليون دينار، وبلغ أجمالي الإيرادات غير النفطية 3,129، ترليون دينار”.

ويشير التقرير الى ان “نسبة ايرادات النفط من أجمالي الإيرادات بلغت 92%، فيما اتت نسبة الإيرادات غير النفطية من أجمالي الإيرادات 8% فقط”.

كما واشارت وزارة المالية، الى ان “المجموع العام لمصروفات الموازنة الاستثمارية، بلغ 1,141 ترليون دينار”.

للأطلاع على التفاصيل الكاملة، في تقرير وزارة المالية اضغط داخل القوس ( )

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تنشر الانفاق الحكومي لغاية شهر أيلول من 2020 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تنشر الانفاق الحكومي لغاية شهر أيلول من 2020) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تنشر الانفاق الحكومي لغاية شهر أيلول من 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).