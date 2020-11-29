ماذا لو فاز الصدر بالأنتاخابات المقبلة ؟ - مازن الحسوني

2020/11/29 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -بدأّ أنا لا أعتبر ألتيار الصدري حركة سياسية ،بل هي مجموعة دينية تأتمر بأمر زعيمها الأوحد مقتدى الصدر كأي من الجماعات الدينية المنتشرة في كل بقاع الدنيا.السبب هو أن الحركة السياسية لها برنامج سياسي ونظام داخلي وقيادة وكوادر وسطى وقواعد وأجتماعات دورية لمناقشة مجمل القضايا السياسية والتنظيمية وتعيين أو أنتخاب مسؤولين بين فترة وأخرى وهذا ما لا تمتلكه هذه الجماعة الأ ما يريده مقتدى.-طيلة سنوات ظه ......





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