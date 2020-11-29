2020/11/29 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي في المبتدأ، وُجد الإنسان في الحياة عارياً، جاهلاً، لا ينطق، تماماً مثل سائر الحيوانات والكائنات الحية من حوله.



لماذا أتي إلى الحياة، ومن أتى به، ولأي غاية أو هدف؟ لم يسأل، وما كان يستطيع.



كل همه حينذاك أن يعيش، أن يبقى في الحياة، أن ينجو من المخاطر، أن يسد جوعه ويروي عطشه ويطفئ رغبته الجنسية.



ما كان يشغله أي شيء آخر على الإطلاق.



فبعدما وجد نفسه في معترك الحياة، دون أن يختار ولسبب لا يعلمه، تمسك به ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا الإنسان، أنا الوطن: خَلْقُ حياة - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنا الإنسان، أنا الوطن: خَلْقُ حياة - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).