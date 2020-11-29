2020/11/29 | 16:11 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]قررت رئاسة الجمهورية العراقية اعادة فرض الدوام الرسمي بشكل كامل في دوائرها كافة إعتباراً من بداية الشهر المقبل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة الجمهورية العراقية تعيد فرض الدوام بنسبة 100%
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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