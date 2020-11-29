الموارد المائية: الأمطار ستعزز الخزين المائي بعموم البلاد

2020/11/29 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم

الأحد، أن الأمطار ستعزز الخزين المائي

في عموم البلاد، فيما أشارت إلى تحويل

جزءٍ من السيول الى الأهوار لتحسينها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان

حصلت وكالة نون عل

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