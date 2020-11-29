نابولي يكرم مارادونا بطريقة خاصة

2020/11/29 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نابولي، عن تصميم قميص خاص للفريق

يرتبط بدييجو أرماندو مارادونا، أسطورة

الكرة الأرجنتينية، والذي من المنتظر

أن يظهر في مباراة الفريق اليوم أمام

روما.

وقال نابولي، في بيان رسمي: «قبل عام،

فكرنا في

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