الصحة تسجل 1614 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2366 حالة

2020/11/29 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة لعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد، ان " عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 1614 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 2366 حالة في عموم البلاد".

واكدت الوزارة في موقفها اليومي "تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد".

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