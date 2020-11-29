الصحة تسجل 1614 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/29 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا اليوم الاخد.

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