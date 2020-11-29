العصائب: إسرائيل تقف وراء أغلب الأحداث الدموية في العراق

2020/11/29 | 16:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حملت حركة عصائب اهل الحق، الاحد، اسرائيل مسؤولية "الأحداث الدموية"، في العراق، فيما عدت اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده "وصمة عار بحق الإنسانية جمعاء، وحقوق الإنسان".



وذكرت الحركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2020)،أنه "عادت مرّة أخرى قوى الظلام، المتمثّلة بالكيان الصهيونيّ وعملائه، إلى تنفيذ جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده التي أثبتت هشاشة هذا الكيان، وعجزه عن المواجهة، ولجوئه إلى أفعال الغدر والجريمة".

وأضاف البيان "لقد أثبتت هذه الجريمة بشاعة الكيان الصّهيوني وانهيار قيمه الإنسانية من جديد، وافتقاده إلى أدنى مقوّمات احترام الشّعوب، وفندت كلّ ادعاءاته بالرغبة في السلام والسعي إليه، وذلك بإضافة جريمة جديدة إلى سلاسل جرائمه الكبيرة، التي تعتبر وصمة عار بحق الإنسانية جمعاء، وحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "مسلسل اغتيال العلماء من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة، يعيد ذاكرتنا إلى ملف اغتيال العلماء والكفاءات العراقية بعد 2003 ، إذ تشير الوقائع إلى تورط العدوّ الإسرائيلي بملف الاغتيالات في العراق، والوقوف وراء أغلب الأحداث الدموية التي جرت في البلاد بشكل مباشر، أو عن طريق دعم المجاميع الإرهابية المتطرفة".

وتابع أنه "بعد هذه الجريمة، فإننا نرى أنّ المجتمع الدوليّ مطالب بالوقوف موقفًا حازمًا أمام مرتكبي هذه العمليات الإجرامية التي تشجّع على العنف والتوترات والحروب، وتؤثر على الوضع الذي لا تنقصه أزمات جديدة في المنطقة، ويحتاج كلّ الحاجة إلى سيادة القيم الإنسانية والعدالة والسلام".

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من هو محسن فخري زاده؟

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