سلة العراق تخسر أمام لبنان في تصفيات نهائيات كأس آسيا

2020/11/29 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خسر المنتخب العراقي، أمام نظيره اللبناني في تصفيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة.

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