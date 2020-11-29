اختراق مذهل.. إكتشاف علمي جديد في مخ الإنسان

2020/11/29 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}تمكنت دراسة طبية حديثة من تحديد الطريقة التي يبني بها الدماغ "ذاكرته الاستشعارية"، حتى يصبح قادرا على فهم الأحداث والمواقف من خلال إقامة علاقة بين ما جرت معايشته في الماضي وما يحصل في الحاضر.

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