المدرب المساعد للطلبة: التعادل مع زاخو نتيجة عادلة

2020/11/29 | 16:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةأوضح المدرب المساعد للطلبة، فريد مجيد، أن التعادل أمام زاخو، في الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز، نتيجة عادلة في ضوء أداء الفريقين.وقال مجيد «الطلبة لم يظهر بالمستوى المطلوب، عانينا من برود الأداء رغم أن الفريق قادم من انتصار في الجولة الماضية».وأضاف «كان من المفترض أن نظهر بشكل أفضل لأن معنويات الفريق كانت عالية، خضنا المباراة على ملعبنا، الفوز كان سيقودنا لمركز متقدم».وتابع «زاخو خصم محترم ويضم مجموعة طيبة من اللاعبين، ركزنا على فريقنا وحاولنا تصحيح المسار خاصة في الشوط الثاني، وتمكنا من إحداث تطور على مستوى الأداء، وعدنا بالنتيجة، لكن المستوى العام للفريق عليه علامات استفهام».وأشار إلى أن الجهاز الفني للطلبة سيعيد ترتيب أوراقه قبل الجولة المقبلة أمام القاسم.وأتم «المباراة ستكون على ملعبنا، مطالبون بالتعويض وخطف النقاط الثلاث رغم أن القاسم من الأندية الشبابية التي تقدم كرة جماعية».يشار إلى أن الطلبة حصد 8 نقاط من الجولات الخمس التي خاضها الفريق في الدوري العراقي الممتاز.

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