محافظ بغداد: الوضع تحت السيطرة ولـم نسجل مشاكل في تصريف مياه الأمطار

2020/11/29 | 16:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس السبت، إن العاصمة لم تسجل أية مشاكل في تصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة.وذكر إعلام محافظة بغداد في بيان تلقت المستقبل العراقاي نسخة منه، إن «محافظ بغداد محمد جابر العطا تابع ميدانيا تنفيذ خطة الطوارئ لمديرية مجاري بغداد للسيطرة على مياه الأمطار في مناطق أطراف العاصمة»، مضيفاً أن المحافظ «تفقد المحطة الرئيسة لمجاري قضاء المحمودية».ونقل البيان عن العطا قوله إن «جميع المحطات تعمل بطاقتها الكاملة وبانسيابية تامة، فضلاً عن استنفار ملاكات مديرية المجاري والياتها الثقيلة والتخصصية».وتابع، أن «الوضع تحت السيطرة في جميع مناطق الأطراف وضمن حدود وصلاحية المحافظة»، مضيفاً أن «المحافظة لم تسجل أية مشاكل سواء في تصريف مياه الصرف الصحي أو الأمطار».من جانب آخر، أكد العطا إن «المحافظة لديها خطة كبيرة لعام 2021 تتضمن تهيئة أراض لبناء 1000مدرسة في بغداد»، لافتاً إلى أنه «من المقرر انشاء 300 إلى 400 مدرسة جديدة في بغداد، بالإضافة إلى 150 مدرسة تم التعاقد عليها والعمل بها بشكل فعلي ،وسيتم افتتاح بعضها خلال الأيام القليلة المقبلة».وأوضح أن «العمل جار لتهيئة الأراضي للمدارس الـ 4000، وتم رفع كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في سبيل إقرارها، وستكون ضمن الاتفاقية الصينية»، مشيراً إلى أن «المحافظة لديها أيضاً ضمن مشاريع العام المقبل اكمال إنجار المستشفيات الأربعة التي وصلت نسب الانجاز فيها إلى مراحل متقدمة».وأضاف أن «مستشفى الحرية سعة 400 سرير وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 40% ، إضافة إلى مستشفى الشعب الذي وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 50% ،ومستشفى الفضيلية وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 60% ،وكذلك مستشفى النعمان الذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 60%»، مؤكداً أن «المحافظة لديها ضمن خطة العام المقبل حملة لبناء العديد من الطرق في مناطق أطراف بغداد ،وهي الآن تعمل على اكساء الطرق في خمسة أحياء في قضاء الحسينية وأربع محلات في اليوسفية ،وعدة محلات في المحمودية ،إضافة إلى خمسة مراكز صحية ،ومشاريع الحوكمة ،ومشاريع الصرف الصحي».وفي ما يتعلق بجهود محافظة بغداد في مواجهة موجات الأمطار فقد أشار العطا إلى أن «المناطق التي تخضع لمسؤولية المحافظة وهي أطراف بغداد لم تحدث فيها حالات غرق كبير مثل التي حصلت في مناطق وسط بغداد، باستثناء المناطق التي لا توجد فيها شبكات مجار»، مبيناً أن «المحافظة وضعت استعداداتها لمواجهة أي طارئ ولا توجد أزمة كبيرة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: الوضع تحت السيطرة ولـم نسجل مشاكل في تصريف مياه الأمطار) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: الوضع تحت السيطرة ولـم نسجل مشاكل في تصريف مياه الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).