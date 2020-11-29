وزير الصحة يوجه بغلق الصيدليات التي لا يتواجد فيها الصيدلي

2020/11/29 | 16:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيوجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي، أمس السبت، دائرة التفتيش في الوزارة بغلق الصيدليات التي لا يتواجد فيها الصيدلي «.واوعز الوزير بحسب بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «بتشكيل فرق مشتركة مع نقابة الصيادلة لمتابعة الموضوع والتاكيد على تواجد المدير المسؤول في الصيدلية وضرورة ابرازه الامر النقابي للفرق التفتيشية التي ستكون جولاتها في كل الاوقات حتى في منتصف الليل وسيتم اغلاق الصيدلية المخالفة للضوابط الوزارية غلقا نهائيا».

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