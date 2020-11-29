التربية تهدد بسحب رخص المدارس الاهلية المخالفة للشروط الوقائية والصحية

2020/11/29 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

هددت وزارة التربية، الاحد، بسحب رخص فتح المدرسة الاهلية التي تخالف الاجراءات الصحية والوقائية المحددة من قبل وزارة التربية ولجنة الصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لـ/المعلومة/ ان “وزارة التربية وضعت جملة من الاجراءات الوقائية والصحية والية الدوام في المدارس الحكومية والاهلية”.

واضاف ان “الاهالي مطالبين بالتعاون مع وزارة التربية والابلاغ عن اي مخالفة للشروط الصحية في المدارس الاهلية فضلا عن فرق التفتيش التابعة للوزارة”.

واوضح فاروق ان “وزارة التربية ستحاسب اي مدرسة اهلية لا تلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية المحددة مع انطلاق العام الدراسي الجديد”، مشيرا الى ان “العقوبة تصل الى سحب رخصة المدرسة وحسب نوع المخالفة”.

وانطلق اليوم بعموم العراق العام الدراسي الجديد بمعدل يوم واحد في الاسبوع بسبب جائحة كورونا.انتهى25و

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